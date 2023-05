Frage der Woche: Wie finde ich eine Entscheidung?

Werden wir jetzt, im zweiten Teil dieses Beitrages, aber eher praktisch, auch mehr astrologisch, und fragen, ob die einzelnen Sternzeichen unterschiedliche Prozesse durchlaufen, wenn sie eine Entscheidung treffen.

Widder zum Beispiel wählen grundsätzlich die nächstbeste Alternative, ohne lange nachzudenken.

Stiere wiederum entscheiden sich immer nach einem Kriterium der Menge. Sie nehmen, was mehr wiegt, mehr Lust verspricht oder mehr Geld einbringt.

Zwillinge entscheiden sich eigentlich nie richtig, sondern wechseln zwischen Alternativen innerhalb kürzester Zeiten hin und her.

Dann kommen die Krebse. Bei ihnen spielen sich Entscheidungsprozesse immer unbewusst ab, deswegen bleiben Krebse auch an ihren Entscheidungen regelrecht kleben.

Löwen entscheiden sich mit ihrem Herzen, besitzen also ein Organ, das ihnen sagt, was richtig ist. Deswegen hängen sie auch an ihren Entscheidungen, manchmal so sehr, als ginge es um Leben und Tod.

Jungfrauen, so heißt es, wären wie ein Wetterhahn und würden sich immer den Gegebenheiten (dem Wind) anpassen. In Wirklichkeit besitzen Jungfrauen ein Organ, das sämtliche Möglichkeiten in Windeseile auslotet und dann die beste wählt.

Dass Waagen sich nicht entscheiden können, steht in jedem simplen Astrologieführer.

Der Skorpion vertraut bei Entscheidungen seiner Intuition und liegt damit meistens richtig.

Schützen wiederum ähneln Widder-Geborenen und entscheiden sich impulsiv und spontan, ohne lange zu überlegen – und ärgern sich oft, wie sie sich entschieden haben.

Der Steinbock geht am gründlichsten mit Entscheidungen um. Auf ihn trifft zu, was man im allgemeinen meint, wenn man von einer bewussten Entscheidung spricht.

Dann kommt der Wassermann, der dazu neigt, sich grundsätzlich gegen etwas zu entscheiden.

Der Fisch wieder entscheidet sich eigentlich nie, sondern lässt sich treiben wie ein Blatt in einem Fluss.

Zum Schluss noch ein Tipp aus der Astrologie: Wenn man eine Entscheidung treffen will, die möglichst für immer hält, dann soll man sie genau bei Neumond fällen.