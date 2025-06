Mars in der Jungfrau ab dem 17.06.2025: Drei Sternzeichen erleben einen einzigartigen Energieschub!

Mars, der rote Planet, steht in der Astrologie für Energie und Initiative. Er ist unser Motor und motiviert uns dazu, unsere Pläne auch wirklich in die Tat umzusetzen. Außerdem unterstützt er uns dabei, klare Grenzen zu setzen und Stellung zu beziehen. Der Mars ist also nicht gerade dafür bekannt, für Harmonie zu sorgen... Aber er ist ein wichtiger Teil unseres Sonnensystems, denn ohne ihn könnten wir wohl kaum unser volles Potenzial ausschöpfen.

Das Sternzeichen Jungfrau gilt als gut organisiert, zuverlässig und pragmatisch. Eine Jungfrau wird nur selten von Problemen überrascht, denn das Erdzeichen hat immer einen Plan B, auf den sie allerdings fast nie zugreifen muss, da Plan A ohnehin bis zur Perfektion ausgereift ist. Jungfrauen sind dafür bekannt, ihre Entscheidungen mit dem Kopf statt mit dem Bauch zu treffen und logisch abzuwägen. Das sorgt dafür, dass sie manchmal gefühlskalt und emotional distanziert wirken. Außerdem ist eine Jungfrau sehr kontrollbedürftig und manchmal ein wenig zu kritisch. Und das sowohl sich selbst als auch anderen gegenüber.

Wenn Mars jetzt aus dem Löwen in das Zeichen Jungfrau wechselt, verschiebt sich die Dynamik unseres Handelns. Unsere Impulsivität lässt nach, und stattdessen fällt es uns jetzt viel leichter, Struktur in unsere Projekte zu bringen. Statt nach kurzfristigen Erfolgen zu suchen, bietet sich nun die Möglichkeit, vorausschauende Entscheidungen zu treffen. Das wirkt sich vor allem auf zwei Lebensbereiche positiv aus: unseren Beruf und unsere Gesundheit. Im Job sind wir jetzt besonders ehrgeizig und gehen unseren Aufgaben gewissenhaft und mit einem hohen Anspruch an uns selbst nach. Gesundheitlich eignet sich diese Zeit besonders gut, um neue Routinen aufzubauen, die unserem Körper guttun. Etwas mehr Bewegung oder eine ausgewogene Ernährung? Der Jungfrau-Mars macht es möglich!

Doch so positiv dieser Marswechsel sein kann, gibt es wie immer auch einige Herausforderungen, mit denen wir jetzt konfrontiert werden. Gerade Sternzeichen, die sehr freiheitsliebend sind und mit der Jungfrau-Energie wenig gemeinsam haben, könnten in einen inneren Konflikt geraten. Denn wer sein Leben lang eher nach Lust und Laune lebt, wird es schwer finden, jetzt alles bis ins kleinste Detail zu planen. Das könnte vor allem Zwillinge, Schützen, Widder und auch Wassermänner betreffen. Also die Freigeister unter den Sternzeichen, die sich nur ungern festlegen. Es gibt aber auch drei Sternzeichen, die besonders von der neuen Mars-Power profitieren. Auf sie wartet ein ereignisreicher Sommer!

