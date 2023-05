Wasser hilft bei vielen Leiden

Wenn Neptun in den Fischen steht ist die Zeit günstig, um mit einer Wassertherapie Ihrem Körper etwas Gutes zu tun. Gehen Sie in die Sauna, machen Sie anschließend Wechselgüsse oder beleben Sie Ihren Körper mit Kneipp-Güssen. Wassergymnastik ist besonders bei Gleichgewichtsproblemen zu empfehlen. Der Mond steht dabei in der Waage und schwächt die Nieren. Dadurch wird dieses Organ anfälliger für Krankheiten. Gefährdet sind jetzt vor allem diejenigen, die viel Waage-, Steinbock-, Widder- und Krebs-Energie im Geburtshoroskop aufweisen.

Tipp des Tages: Machen Sie mit bei Aquagymnastik.

Wellness-Tipps für jedes Sternzeichen...

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop !