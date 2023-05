Salbei lindert Halsschmerzen

Wenn der Mond im Stier steht, dann sollte man Zugluft meiden, denn der Stier-Mond straft dies sofort mit einer schmerzhaften Nackenverspannung. Alle, welche Berufe haben, in denen viel gesprochen werden muss, sollten ihre Stimme schonen, denn diese Mond-Energie kann auch für plötzliche Probleme mit den Stimmbändern sorgen. Unter anderem erkranken jetzt viele mit Stier-, Skorpion-, Löwe- oder Wassermann-Energie schneller an Hals- und Mandelentzündung oder an Schnupfen. Tipp: Gurgeln mit Salbeitee lässt Entzündungen schneller abklingen.

