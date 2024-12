Für 4 Sternzeichen wird das Venus-Jahr 2025 lebensverändernd!

Lieber Stier, Venus ist Ihr Herrscherplanet und bereitet Ihnen 2025 ein wahres Traumjahr. Sie können sich auf Ihre innere Stärke verlassen und meistern den Alltag ganz souverän. Dank Ihres großen Ehrgeizes sind die Chancen für einen beruflichen Durchbruch im April und Mai besonders hoch. Zeigen Sie einfach, was in Ihnen steckt und Ihr Fleiß wird belohnt. Sie haben in den Monaten Juni und Juli sogar so gute Ideen, dass Sie sich finanziell absichern und auch eine neue Einnahmequelle finden können.

In der Liebe hören Stiere vollkommen auf ihr Bauchgefühl und steht die richtige Person erstmal vor Ihnen, sind Sie bereit für alles. Vor allem der Monat Juli bietet Single-Stieren die Möglichkeit, den richtigen Menschen in Ihr Leben zu ziehen. Vergebene Stiere dürfen sich auf traumhafte Herbstmonate freuen. Es wird im Liebesglück geschwelgt und der Zeitpunkt für gemeinsame Zukunftspläne ist perfekt. Manche Stiere könnten 2025 sogar in den Hafen der Ehe einlaufen. Wie aufregend!

Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Stier