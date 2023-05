Glücksrezept: Die Anleitung zum Glücklichsein für das Sternzeichen Wassermann

Ihr Glücksrezept sagt Ihnen, dass sich 2012 vieles in Ihrem Leben verändern wird. Alles, was nicht mehr stimmt. In der Beziehung, im Beruf, im Verhältnis zu Ihrer Familie . Sie müssen alles überprüfen, einiges infrage stellen, kein leichter Prozess, den Ihnen in diesem Jahr Uranus auferlegt. Sein Prinzip, sein Gesetz. Sie werden sich ernsthaft verlieben, wenn Jupiter Sie ab 11. Juni beflügelt und die Venus Ihr Herz öffnet. Ob es nun der gewohnte Partner ist, für den Sie neue tiefere Gefühle empfinden, oder die zufällige Begegnung, die Jupiter stiftet – das hängt von Ihnen ab. Die Gefahr, dass dabei ein sicherlich aufregendes, aber auch gefährliches Chaos der Emotionen entsteht, ist groß.

Zum Glück müssen Sie sich nicht mehr Sorgen um Ihre Existenz machen, denn Merkur verhilft Ihnen bereits Anfang des Jahres zu mehr Geld. Der Einfall zu einem Geschäft, das finanzielle Sicherheit bringt, eine unerwartete Erbschaft, alles ist möglich.

Ihre persönlichen Glücksdaten 2012:Jupiter bringt inneres Glück: ab 11. JuniVenus schenkt Liebesglück: Juni und JuliMerkur bringt Geld-Glück: 27.1. bis 13.2.Uranus macht Ihnen Mut: das ganze Jahr

