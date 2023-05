Heilt Venus meinen Liebeskummer?

Venus ist der Planet der Liebe und Hauptplanet, wenn es um die Heilung von seelischen und körperlichen Leiden geht. Ob Venus von Liebeskummer heilen kann, ist deshalb eine berechtigte Frage. Aber, Liebeskummer ist nicht gleich Liebeskummer. Für den einen mag es eine Emotion sein, die sich vielleicht schon nach ein paar Tagen verflüchtigt, für andere, die besonders tief lieben, kann Liebeskummer lebensbedrohend sein. Einen solch schweren Liebeskummer wird Venus, die im Transit allenfalls 9 Tage wirksam ist, kaum beseitigen. Realistisch müssen wir vielmehr davon ausgehen, dass sie das Liebesgefühl und damit den Liebeskummer noch verstärkt.

Liebeskummer kann sehr schlimm sein, ja er gehört bestimmt zu den furchtbarsten Eindrücken und Gefühlen, die einen Menschen überfallen und besetzen kann. Echter Liebeskummer ist ein tief bohrender Schmerz, der sich wie eine schwere, unheilbare Krankheit anfühlt. Doch Menschen lieben unterschiedlich. Wer etwa viel Luft in seinem Geburtshoroskop hat, also die Zeichen Zwillinge, Waage, Wassermann durch persönliche Planeten wie Sonne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn stark besetzt hat, tut sich in aller Regel leichter, wenn es um Trennungen geht. Weniger schwer wiegt der Liebeskummer vor allem dann, wenn Venus in Zwillinge, Waage oder Wassermann steht. Natürlich können diese Menschen auch stark lieben, aber sie können eben auch schnell abhaken, was nicht sein soll, und bleiben nicht so sehr in der Vergangenheit hängen wie etwa die Menschen, die die Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fische stark betont haben.

Steht vor allem Venus in den Wasserzeichen ist der Schmerz des Liebeskummers besonders heftig. wobei die Skorpion Venus die Venus ist, die am meisten leidet und Verlassen werden oft viele Jahre nicht verkraften kann. Diese Venus und ihre Leidenschaften sind gewaltig und können bis zur Selbstzerstörung gehen. Hitzig in Verbindung mit starken Eifersuchtsgefühlen und Leidenschaften kann sich Venus auch in den Feuerzeichen Widder, Löwe und Schütze zeigen, wobei sich ganz besonders die Widder-Venus hervortut. Bei Menschen überhaupt mit starker Feuerbetonung ist stets auch das Gefühl des Gekränktseins sehr groß, das der ersten Phase des Liebeskummers folgt. Vor allem Löwe ist ein sehr stolzes Zeichen, das Verlassen werden gar nicht verstehen kann.

Menschen, deren Horoskop eine starke Erdbetonung aufweist, also Besetzung der Zeichen Stier, Jungfrau und Steinbock, können sich tendenziell auch eher schwer trennen, vor allem wenn Aszendent im Stier oder Steinbock steht. Aber, diese Menschen haben es grundsätzlich schwer mit Veränderungen, nicht nur in der Liebe. Venus in den Erdzeichen leidet bei Liebeskummer schwer vor sich hin. Die Stier-Venus beklagt vor allem den Verlust der sicher geglaubten Liebe und die Steinbock-Venus ist einfach nur noch untröstlich, leidet in der Liebe vor allem unter dem Gefühl des Nichtgeliebtwerdens. Die Jungfrau-Venus tut sich da noch etwas leichter, da sie Trennungsschmerz und Liebeskummer auch über den Kopf und den gesunden Menschenverstand zu verarbeiten versucht.

Aber, die Astrologie und das Deuten von Horoskopen ist nicht ganz so einfach und hat letztlich viele Facetten. Haben wir z.B. eine eher kühle Wassermann-Venus oder eine verspielte Zwillinge-Venus, so dürfen wir normalerweise davon ausgehen, dass sich diese Menschen nicht so schnell aus ihrer Reserve locken lassen und so tief verlieben, dass die Liebe für sie gefährlich werden kann. Hat diese Venus jedoch Kontakt zu Mars oder Pluto im Geburtshoroskop, vor allem wenn sie in Konjunktion, Quadrat oder Opposition zu diesen beiden Planeten steht, dann ist sie regelrecht infiziert vom Gedanken vom Gedanken der großen und unsterblichen Liebe und kann genauso leiden und ist genau so leidenschaftlich wie die Widder-Venus, die im Zeichen des Mars steht, und die Skorpion-Venus, die sich im Zeichen des Pluto befindet. Das gilt auch für jede andere Venus, die im Horoskop mit Mars oder Pluto Berührung hat. Jedes Geburtshoroskop ist letztlich sehr speziell.

Wenn wir uns nun wieder den Einfluss der laufenden Venus, der Transit-Venus vor Augen halten, die am Himmel kreuzt und unser Horoskop an den unterschiedlichsten Stellen berühren kann, dann ist es so, dass Venus als Pfeil des Amor in Erscheinung treten und heftige Verliebtheit in uns auslösen kann. Auch in sehr harmonischen Aspekten zu unserem Horoskop, wird Venus aber den Liebeskummer kaum lindern, sondern eher noch verstärken. Das ist die Realität. Denn Venus kennt letztlich nur die Liebe und spricht unsere Liebesgefühle an, die sich bei Liebeskummer ja immer bei dem Menschen befinden, der uns diesen Kummer zufügt. Aber, es gibt einen anderen Weg wie uns Venus von Liebeskummer befreien kann und der ist gar nicht einmal so selten.

Angenommen der Partner hat sich in einen anderen Menschen verliebt, ist sich seiner Sache aber noch nicht sicher und steht nun zwischen zwei Menschen. Ein guter persönlicher Venus-Einfluss kann nun zumindest helfen, den Partner, der einen verlassen möchte, wieder für sich zu gewinnen. Venus kann hier so zu sagen das „Zünglein an der Waage“ sein, aber auch nur dann, wenn echte Liebe zwischen den beiden besteht. Venus kann daneben nach einem Streit, dem vielleicht eine vorläufige Trennung folgte, wieder zusammenführen. Befindet sich bei einem Versöhnungsgespräch etwa ein schöner Mond-Venus- oder Jupiter-Venus-Winkel am Himmel, dann sind die Chancen mehr als gut, dass man auch nach einer heftigen Auseinandersetzung wieder zusammenfindet.

Venus wurde als der „kleine Wohltäter“ der Menschheit bezeichnet. Sie schafft Liebe, sie kann aber eben auch, wie gesagt, Liebesleid bewirken. Wer bereit ist zu lieben, begibt sich auf ein schönes, aber auch gefährliches Abenteuer, dessen Ausgang ungewiss ist. Die Angst vor diesem Ungewissen und vor den Schmerzen, die Liebeskummer erzeugen kann, hält viele Menschen, die von der Liebe gebrannte Kinder sind, davon ab, überhaupt erst eine Beziehung einzugehen. Venus ist Symbol für die Liebe, die niemals sicher ist und immer wieder von neuem erzeugt werden muss.