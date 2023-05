Hobby-Typologie: Welche Hobbys sind für das Sternzeichen Schütze typisch?

Ein Schütze geht in seinem Hobby völlig auf. Alles andere tritt dann in den Hintergrund und mit seiner euphorischen Art überredet der Schütze auch Freunde und Bekannte zum Mitmachen. Da kann dann schnell ein Grüppchen leidenschaftlicher Hobbymusikanten zusammenkommen oder man frönt gemeinsam dem Modellbauglück. Wichtig ist für den Schützen allerdings, dass er hier nicht abhängig ist von anderen, denn sein Freiheitssinn ist groß, und er möchte sich individuell entfalten. Zudem will er nach Lust und Laune, bei jedem Wetter und gern auch mal spontan Zeit in sein Hobby investieren und sich hier nicht auf fixe Termine festlegen lassen. Kurzfristige Unternehmungen und Verabredungen sind deshalb ganz nach seinem Geschmack.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Schütze!