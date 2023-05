Hobby-Typologie: Welche Hobbys sind für Ihr Sternzeichen typisch?

Kochen, sporteln, gärtnern – welche Hobbys haben die einzelnen Sternzeichen? In der Hobby-Typologie verraten wir es Ihnen!

Während es der Widder auch in Sachen Hobbys sportlich mag und ohne Action nicht leben kann, sucht sich der Fisch am liebsten ein ruhiges Hobby, bei dem er träumen und die Welt um sich herum vergessen kann. Die Passion des Krebses ist es, seine Lieben mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Er schwingt einfach zu gern den Kochlöffel. Mehr dazu in der Typologie...

Denn: In der Hobby-Typologie können Sie ganz genau nachlesen, wie die Sternzeichen ihre Freizeit verbringen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern in der Hobby-Typologie!