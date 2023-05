Hobby-Typologie: Welche Hobbys sind für das Sternzeichen Skorpion typisch?

Hat ein Skorpion erst einmal ein Hobby gefunden, ist er in seiner Begeisterung kaum zu bremsen. Da kann es schon passieren, dass er die gesamte freie Zeit in seine Lieblingsbeschäftigung investiert und anderes dabei zu kurz kommt. Das stört ihn allerdings kaum. Da der Skorpion gern zum Kern der Dinge vordringt und nicht nur an ihrer Oberfläche kratzt, mausert er sich im Lauf der Zeit zu einem wahren Meister auf seinem Gebiet. Auch andere, die demselben Hobby verfallen sind, schätzen sein großes Wissen darüber. Auf die Art kommt er vielleicht sogar zu neuen Kontakten, zu einem Club, in dem sich Gleichgesinnte treffen, oder er ist Dauergast an einer Tauschbörse für Sammlerobjekte.

