Horoskop der 3 Glückssterne ab 3. Juni 2023: Sternzeichen Zwillinge

Zwillinge können sich nicht entscheiden. Das liegt daran, dass Sie sich einfach für zu viele Dinge gleichzeitig interessieren. Das ist gar keine Schwäche, sondern so in Ihnen angelegt. Sie sind ein vielseitiger Mensch, und das ist gut so! Nur leider ist es auch ein Stolperstein, wenn es darum geht, etwas zu manifestieren. Sie verlieren sich gerne in all den Ideen, die Ihnen einfallen, wenn man Sie nach Ihren Wünschen fragt. Die aktuelle Konstellation kann Ihnen helfen, jetzt Nägel mit Köpfen zu machen. Neptun stärkt Ihre Intuition und Merkur lässt Sie manifestieren, was nur in Ihrem Geiste existiert.

Ihr Wunsch-Mantra: Ich überantworte meine Ideen dem Universum und vertraue darauf, dass Wirklichkeit werden darf, was wirklich werden soll!