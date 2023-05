Horoskop: Die 7 schlimmsten Geldfallen...

Übertriebenes Sparen, Home-Shopping & Spiel-Sucht: Wir verraten, in welche Geldfallen Sie jetzt leicht tappen können - und wie Sie sich am besten davor schützen...

Merkur kann ein Segen sein. Der Planet des Handels und des Wissens schärft unseren logischen Verstand. Er lässt uns die richtigen Worte finden, im Beruf , bei Verhandlungen, aber auch in der Liebe. Er bringt uns auf die besten Geschäftsideen, schärft unseren Geschäftssinn.

Kurz: Er beflügelt unser Bemühen, an Geld zu kommen. Mehr dazu in IHrem persönlichen Horoskop!

Er ist so etwas wie unser kosmischer Finanzberater. Aber jetzt läuft er (aus astrologischer Sicht) rückwärts – und all seine Stärken werden zu Schwächen. Er zaubert nicht mehr das Geld in unsere Taschen, sondern zieht es heraus. Seine Chancen werden zu gefährlichen Geldfallen.

