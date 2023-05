Horoskop: Die magische Kraft Ihrer Aura

Lesen Sie in Ihrem Horoskop, wie stark Ihre Aura jetzt dank Pluto auf andere wirkt, wie Sie diesen Einfluss am besten nutzen und wen Sie in Bann ziehen.

Am Himmel tun sich Sonne und Pluto zusammen. Die Sonne: der Vater unserer Persönlichkeit, Kern unseres Wesens. Und Pluto: unser innerer Coach , Herr der Wirkung auf die Massen – er verleiht Ihnen einen enormen Willen und drängt Sie, Ihre Persönlichkeit durchzusetzen. Gemeinsam wirken die beiden kosmischen Giganten magisch.

Sie sind die himmlischen Paten Ihrer Aura. Gleich am Montag, dem 3. März, verbinden sie sich in einem beflügelnden Sextil. Die Sonne aus den mystischen Fischen, Pluto aus dem Steinbock. Sie selbst werden nur bemerken, dass es Ihnen jetzt leichter fällt, sich durchzusetzen.

Ihnen selbst muss es nicht bewusst sein. Es sind die anderen Menschen, die Ihre machtvolle Ausstrahlung wahrnehmen. Es ist Ihre Aura, dessen Energie jetzt zunimmt.

