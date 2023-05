Horoskop: Dieser Mond belohnt das Gute

Mit der Mondfinsternis wird es viel Streit geben, aber nachdem sich die Gewitterwolken verzogen haben, wird das Gute siegen. Unser Horoskop verrät, wie der Mond letztendlich das Gute belohnt.

Es geschieht am Dienstag, 15. April, um 9.43 Uhr. Wir haben eine Mondfinsternis die bei uns nicht sichtbar sein wird, sondern nur in Nordafrika. Sie wird in der Waage stattfinden und schicksalsschwere Folgen haben – eben weil sie sich gerade in diesem Sternzeichen ausgleichender Gerechtigkeit vollzieht.

Für die Anständigen, Ehrlichen, wird sich das wie eine große Befreiung auswirken. Und für die anderen, die Gierigen und Lügner, wird der Schwarze Mond das Ende bedeuten. Sie werden entlarvt und bestraft. Auf unserer Welt gibt es wieder Gerechtigkeit.

Wer ein schlechtes Gewissen hat, sollte jetzt beichten – bevor es zu spät ist. Die Menschen mit dem reinen Gewissen, die Guten unter uns, werden mit der Wahrheit belohnt. Im Horoskop verraten wir Ihnen die Auswirkungen der Mondfinsternis auf die Sternzeichen.