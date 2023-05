Horoskop: Eine entscheidende Begegnung

Mit Merkur in der Jungfrau sind Sie so offen wie selten. Sie müssen bei einer Begegnung mit einem bislang unbekannten Menschen genau hinschauen. Es kann der wichtigste Mensch sein, der Ihnen je begegnen wird. Aber auch jemand, der Ihnen nicht guttut.

Am 27. August fängt es an, Merkur verbindet sich im Sextil mit Saturn. Sie öffnen sich bei einer Begegnung eher langsam und bedächtig, aber wohlüberlegt, finden die richtigen, sehr klugen Worte und schätzen Menschen richtig ein.

Am 28. August geht der clevere, schnelle Merkur ein aufbauendes Trigon zu Pluto ein: Sie erlangen jetzt die absolute Einsicht, wer Ihnen guttut und wer Sie nur behindert, Ihre Entfaltung bremst.

Am 31. August steht Merkur im positiven Sextil zu Jupiter: Lebensfreude, die Lust am gemeinsamen Feiern , am Austausch verbindet die Menschen. Wer bislang noch niemand gefunden hat, wird ihn jetzt finden.

Sie lernen viel voneinander, bauen sich gegenseitig auf. Menschen können Sie alleine durch ihr Wesen zu Höchstleistungen anspornen, ganz nach oben führen. Oder sie bringen Freude in Ihr Leben. Und andere bremsen Sie nur.

Ermitteln Sie den Abstand Ihres Sternzeichens zu Merkur in der Jungfrau. Wie viele Sternzeichen liegen zwischen Ihrem und Merkur? Oder stehen Sie sich gegenüber oder ist Merkur gar in Ihrem Zeichen?

Im Horoskop in der Bildergalerie unten lesen Sie dann, was Sie beachten müssen, wenn es zur entscheidenden Begegnung kommen wird. Was sie Ihnen bringen kann, wer Ihnen guttut und wen Sie eher meiden sollten.