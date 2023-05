Horoskop für Larissa Marolt: Die Dschungelzicke?

Was haben Marilyn Monroe, Scarlett Johansson und Larissa Marolt gemeinsam? Die blonden Schönheiten waren alle Schülerinnen der Lee Strasberg Schauspielschule. Und das merkt man Larissa Marolt auch an, denn sie spielt ihre Rolle als Enfant terrible im Dschungelcamp wirklich gut.

Einer typischen Krebs-Frau sind Launen und wechselvolle Gefühle schließlich nicht fremd. Schon Lady Diana, ebenfalls von Sternzeichen Krebs, hat damit den Buckingham Palace vor Jahren in Atem gehalten.

Doch wer Larissa Marolt auf den Begriff "Zicke" beschränkt, der irrt sich gewaltig. Sie will hoch hinaus. Mit ihrer Sonnen-Venus-Konjunktion im Krebs, im Trigon zum Mond im Skorpion und im Sextil zu Jupiter in der Jungfrau, hat sie aus astrologischer Sicht die besten Chancen, ihre Ziele auch zu erreichen. Egal, ob sie nun aus dem Dschungelcamp fliegt oder gar gewinnt, Blamagen hin oder her: Bis zum Sommer 2014 begleitet Larissa Glücksplanet Jupiter in ihrem eigenen Zeichen und macht klar, dass sie ihren Bekanntheitsgrad ausbauen, neue Aufstiegschancen haben und auf jeden Fall in Sachen Karriere weiterkommen dürfte.

Saturn, der momentan ebenfalls sehr gut zu ihrer Sonnen-Venus-Konjunktion steht, bestätigt dies. Aus seiner Stellung ergibt sich zudem ein Hinweis auf eine besondere Förderung durch ältere Mäzene oder reifere Partner . Ihr Freund Whitney Sudler-Smith ist immerhin über 20 Jahre älter als sie. Vielleicht ist die Beziehung zu ihm sogar Teil ihrer persönlichen Karrierestrategie? Schließlich ist er Regisseur.

Alles passt in das große Puzzle und Saturn hilft Larissa Marolt bis in den Sommer hinein auch, die Dinge Schritt für Schritt anzupacken. Zwar ergeben sich in den nächsten Tagen noch einige stressgeladene Mars-Aspekte, was bei einem Aufenthalt im Dschungelcamp ja kein Wunder ist, dennoch bleibt die große Linie positiv. Und wer weiß: Larissas persönliche Konstellationen würden ein Leben und Arbeiten im Ausland sogar begünstigen. Nicht nur in Australien, sondern auch in den Vereinigten Staaten, zu deren Staatenhoroskop Larissa immerhin exzellente Konstellationen hat.

Angesichts ihrer Jugend und ihres erfolgversprechenden Grundhoroskops sollte sie das unbedingt gezielt anpacken. Auch die Schauspielerin Diane Kruger ist eine Krebs-Geborene und eine der wenigen deutschen Schauspielerinnen, die auf internationalem Parkett, insbesondere in den USA, dauerhaft Erfolge feiert.

Wenn Larissa Marolt weiterhin an sich arbeitet, ihre Sprachkenntnisse ausbaut und sich langsam, aber sicher auf ein ernsthafteres Genre zubewegt, werden wir sicher noch öfter von ihr hören und sehen.

Erstellt von Star-Astrologin Jasmin Rachlitz in Zusammenarbeit mit viversum