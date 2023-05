Horoskop: Haben Sie Charisma?

Gehören Sie zu den charismatischen Sternzeichen? Wie können Sie das für sich nutzen? Und wie bekommen Sie mehr Charisma? Wir verraten es Ihnen...

Charisma ist laut Duden die "besondere Ausstrahlung". Charisma hat jeder, der zu sich selbst steht. Meist sind es die Menschen, die ein starker Pluto prägte, die andere wie magnetisch anziehen. Alle anderen Menschen müssen sich ihr Charisma machmal hart erarbeiten.

In dieser Woche geben Ihnen die Sterne die Chance, Ihre ganz besondere Ausstrahlung zu verstärken. Denn: Die Sonne verbindet sich am Dienstag, den 28. Februar, mit dem Machtplaneten Pluto in einem magischen Sextil. Und das aktiviert Ihre Fähigkeit, andere Menschen auf den ersten Blick zu faszinieren.

Lesen Sie in Ihrem Horoskop, wie Sie Ihr Charisma am besten nutzen und es verstärken. Machen Sie sich bewusst: Über die Macht der Ausstrahlung verfügt jedes Sternzeichen .

Finden Sie Ihren Weg zu Ihrem persönlichen Charisma...