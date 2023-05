Horoskop Heiligabend 2013: Genießen Sie die Tage!

Der Himmel schenkt uns einen traumhaften Heiligabend. Genießen Sie die Tage in Harmonie! Doch danach kommt es leider schnell ganz anders. Lesen Sie mehr im Horoskop!

Der Heiligabend wird wunderbar. Alles ist ausgeglichen, in perfekter Harmonie, als würde der Kosmos für ein paar Stunden den Atem anhalten, ganz still werden an diesem besinnlichen Fest.

Die Menschen verstehen sich, können sich ineinander einfühlen. Wir lassen uns vom sanften Kerzenlicht, von den Gerüchen, den Liedern verzaubern. Wir erkennen, was wir am anderen haben, warum wir ihn lieben.

Es ist ganz wichtig, dass wir diese Gefühle verinnerlichen, sie in uns wachhalten. Denn was in den nächsten Tagen kommt, wird zur Prüfung für jede Beziehung , jede Liebe, für jeden Menschen. Die Stimmung schlägt um, es kommen harte Zeiten. Besinnen Sie sich dann Ihrer guten Gefühle. Sie werden Ihnen Kraft geben.

Lesen Sie im Horoskop, was Sie am Heiligabend und die Tage danach erwartet.