Horoskop: Ihre besten Chancen im Sommer 2013

Jupiter bringt ganz besondere Glücksmomente. Ihre besten Chancen, die sich diesen Sommer für Sie ergeben, lesen Sie in unserem Horoskop.

Der Sommer meint es gut mit uns. Nach einem heiteren, lockeren Frühling der Flirts, in dem die Menschen offen aufeinander zugingen, kommen jetzt Monate der tiefen Glücksmomente. Der Optimismus bleibt, die Zuversicht, die Lebensfreude, nur werden die Gefühle ernsthafter, verlässlicher. Nicht nur in der Liebe. Manches, was wir angefangen haben, können wir jetzt zum erfolgreichen Ende bringen.

Der Sommer bricht in unser Leben, nachdem wir nicht mehr so recht daran geglaubt haben. Ein Sommer des prallen Glücks . Denn vor allem Jupiter bestimmt das astrologische Klima in den nächsten Wochen und Monaten.

Das Horoskop eines tiefen Sommerglücks.