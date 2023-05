Horoskop: Das wird Ihr bester Tag im Frühling!

Am Mittwoch, den 20. März, wechselt die Sonne um 12.03 Uhr in den Widder. Der Frühling beginnt. Wir verraten Ihnen, welcher Tag Ihr bester Frühlingstag wird...

Sie spüren es. Sie merken es im Alltag, im Job , in der Familie : Die Menschen gehen freundlicher miteinander um. Denn der Mond regiert jetzt das Jahr. Mit dem Frühlingsanfang beginnt seine Regentschaft über unser Leben 2013. Was dieser große astrologische Moment Ihnen in den nächsten drei Monaten bringen wird, lesen Sie in unserem Horoskop. Es ist ein ganz besonderer Frühling , der jetzt auf Sie zukommt.

Wenn die Sonne am 20. März in den Widder wandert, beginnt die schönste Zeit des Jahres. Wochen, Monate, in denen die Natur erwacht, das Leben erwacht – und die wir wohl alle nach diesem besonders düsteren Winter sehnsüchtig erwartet haben. Willkommen wunderbarer, verlockender, mitreißender Frühling ! Diesmal ein ganz besonderer Frühling, denn mit ihm fängt das astrologische Mondjahr an. Und das heißt: Alles wird leichter, heiterer, beschwingter.

Welcher Ihr bester Frühlingstag wird, verraten wir Ihnen in diesem Horoskop!