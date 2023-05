Horoskop: Kosmische Gefahren und wie Sie sich jetzt davor schützen

Machen Sie sich gefasst auf ein böses Klima im Job, auf viel Streit und Wut. Pluto befreit in der Woche vom 20. bis 26. Mai 2013, was in der Seele verborgen ist.

Pluto-Uranus im Quadrat und dann noch ein kritischer Mond: Da kann viel passieren! Schauen wir den Gefahren ins Auge. Hier erfahren Sie, was gegen sie zu tun ist und wie Sie das Beste aus allem herausholen.

Ab Montag sind Pluto und Uranus wie aneinander gefesselt. Dieses unheilvolle Quadrat hat uns bereits im letzten Jahr zugesetzt. Und wird jetzt wieder extreme Spannungen zwischen den Menschen bringen, die zu unbeherrschten Reaktionen, Ungeduld, Starrsinn und sogar zu gewalttätigen Befreiungsschlägen neigen.

Lassen Sie sich nichts gefallen! Machen Sie sich gefasst auf Gefahren und ein explosives Klima im Job und im Alltag . Auf unkontrollierte Wutanfälle, auf extrem schwankende Stimmungen, auf Betrug und viele Lügen.

Hüten wir uns vor den Gefahren und versuchen wir das Beste zu erreichen. Unser Horoskop verrät Ihnen wie.