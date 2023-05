Horoskop: So retten Sie jetzt Ihre Liebe!

Jetzt kommt es leicht zu Missverständnissen und Streit. Denn: Der Kosmos sorgt für Spannungen. Wir verraten, was Sie tun können, damit Ihre Liebe nicht daran zerbricht...

Der Himmel schickt einen düsteren Dämon auf die Erde, der sich in die besten Beziehungen schleicht. Aus der kleinsten Meinungsverschiedenheit wird ein böser Streit und fatale Missverständnisse bedrohen Ihre Liebe ...

Und das ist der Grund dafür: Saturn in der Waage steht ab Sonntag, den 4. März, in herausfordernder Opposition zur Venus im Widder. Das erzeugt ein Klima der Spannungen. Dazu kommt eine Opposition der Sonne in den Fischen zum Mars in der Jungfrau am Samstag, den 3. März, die genauso bereits drei Tage vorher das Verhältnis zwischen den Menschen verdüstert.

Deswegen gilt jetzt leider beim Horoskop der Liebe : Selten war es so gefährlich für die Liebe! Lesen Sie in Ihrem Venus-Horoskop, wie Sie mit mehr Verständnis und mehr Entgegenkommen Ihre Liebe retten können. Und wer Ihnen dabei hilft.

Und so funktioniert das Horoskop: Einfach in der Venus-Tabelle nachschauen, in welchem Sternzeichen Venus bei Ihrer Geburt stand - und schon können Sie unter dem entsprechenden Sternzeichen im Horoskop nachlesen, wie Sie jetzt Ihre Liebe retten können...

Hier geht's zur Venus-Tabelle!