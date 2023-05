Horoskop: Von diesem Fluch will sich der Steinbock befreien

Wie ein Fels in der Brandung steht ein Steinbock im Leben, der rationalen, praktischen und erprobten Prinzipien folgt. Ihr archaisches Bild ist das Universum, das seit Urzeiten existiert und in alle Ewigkeit bleibt. In dieser fixierten Gläubigkeit an Ratio und Empirie nistet sich dann auch ihr Schatten ein: Steinböcke haben Angst, den Verstand zu verlieren, womöglich verrückt oder im Alter dement zu werden.

In aller Regel kommen Flüche, die ihnen dieses Schicksal anhexen, aus dem ehemaligen Freundeskreis . Jemand, mit dem sie einmal eng befreundet waren, der dann aber doch ein falsches Spiel spielte, kann einem Steinbock einen Fluch anhexen, unter dem er sein weiteres Leben leidet.

Gerhard zum Beispiel ist ein fünfzigjähriger Mann, der sich akribisch beobachtet, ob sein Verstand noch hundertprozentig funktioniert, weil er überzeugt ist, dass ihn ein ehemaliger Freund verfluchte, als er ihm das Geld nicht borgte, das er von ihm wollte.

