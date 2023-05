Horoskop: Wer immer zu Ihnen hält

Ihr ganz persönliches Horoskop der Wahrheit. Merkur im Skorpion schärft Ihren Verstand, eröffnet Ihnen, wer zu Ihnen hält. Und wer Sie hintergehen wird.

Vielleicht haben Sie ein sonniges, unbekümmertes Wesen und fragen nicht lange, ob es jemand ehrlich mit Ihnen meint. Doch jetzt werden Sie ins Grübeln geraten und sich viele Gedanken über Freunde und Partner machen. Denn Merkur im Skorpion schärft Ihren Verstand, macht Sie kritisch, und zeigt Ihnen, wer zu Ihnen hält. Und wer Sie hintergehen wird.

Merkur wird am 29. September in den tiefgründigen Skorpion wandern und eine ungewöhnlich lange Zeit in dem bohrenden Sternzeichen bleiben – bis zum 6. Dezember. Das wird unser Denken verändern. Zumal derzeit auch noch Venus und Saturn aus dem Skorpion leuchten.

Unser Horoskop soll Ihnen nicht Träume nehmen. Es soll Ihnen die Augen öffnen, wer immer zu Ihnen halten wird.

Der Weg zur Auflösung

Ermitteln Sie den Abstand zwischen Ihrem Sternzeichen und Merkur im Skorpion. Der Uhrzeigersinn spielt dabei keine Rolle, wählen Sie immer den kürzesten Weg. Lesen Sie dann unten im Horoskop nach, wer immer zu Ihnen hält.

Mythos Merkur

Merkur ist in der Mythologie der Götterbote, ein Vermittler zwischen Himmel und Erde. Der Gott der Kaufleute und Handwerker, aber auch der Diebe und Betrüger. Genauso in der Astrologie: Er ist das Gift und das Gegengift, die Medizin. Der kluge Redner und der Schwätzer.