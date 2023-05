Horoskop zur entscheidenden Begegnung: Ihr Sternzeichen und Merkur stehen sich genau gegenüber

Sie sind ein Fisch. Der Merkur steht in herausfordernder, aber auch verwirrender Opposition zu Ihnen. Sie müssen also auf sich aufpassen, sich vollkommen auf Ihr seelisches Feingefühl, auf Ihren Instinkt, auf Ihre hellsichtige Intuition verlassen – die Ihnen sagt, ob es jeder ehrlich mit Ihnen meint, der jetzt in Ihr Leben tritt, viel verändern, aber auch viel durcheinander bringen kann. Denken Sie ganz egoistisch : Nur Sie sind jetzt wichtig und niemand, der Ihr Mitgefühl verdient.

Zur entscheidenden Begegnung kann es nur mit einem Menschen kommen, der sehr sensibel ist, der vollkommen auf Sie eingeht, um das Beste aus Ihnen herauszuholen. Als guter Freund, der bereit ist, zurückzustehen und nur an Ihren Erfolg zu denken. Als Verleger, der Ihr enormes künstlerisches Talent erkennt und Sie fördert. Als Partner, der Ihre spirituelle Seite, Ihre Tiefe, Ihre schöpferische Fantasie bewundert und mit Ihnen gemeinsam diesen Weg geht. Es kann jetzt sehr viel passieren in Ihrem Leben.

Sie müssen nur vorsichtig sein, dass es nicht gefährlich wird: Ihr enormes Mitgefühl, Ihre Opferbereitschaft, Ihr tiefes Verständnis für andere Menschen machen Sie sehr schnell zum Opfer von Betrügern. Wer schwach ist, wer Pech in seinem Leben hatte, ist nicht notgedrungen ein guter Mensch, wie Sie manchmal glauben.

