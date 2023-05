Horoskop zur entscheidenden Begegnung: Zwischen Ihrem Sternzeichen und Merkur liegen drei Zeichen

Sie sind ein Stier oder ein Steinbock. Der verbindende Merkur steht in einem Trigon zu Ihnen, das Sie aus sich herauslockt, unter die Menschen bringt. Ihre Freude an der Geselligkeit, Ihre Sehnsucht nach dem offenen Haus der vielen Freunde erwacht. Und selbst beim verschlossenen Steinbock rührt sich jetzt seine verborgene Sinnlichkeit und mit ihr die Sehnsucht, wieder einmal unter Menschen zu sein, gemeinsam zu feiern, das Leben zu genießen. Genau die richtige Stimmung für Ihre derzeitigen Chancen.

Zur entscheidenden Begegnung kann es nur mit einem Menschen kommen, der in sich ruht. Der stark ist, gleichzeitig sehr sensibel und der Ihnen ein Gefühl der Sicherheit gibt. Als väterlicher Freund, als großzügiger Gönner oder auch als Partner, Seelenpartner – alles ist möglich. Spielen Sie keine Rolle, gehen Sie aus sich heraus, zeigen Sie sich so natürlich, so fröhlich und zärtlich, wie Sie eigentlich sind. Sie werden es spüren, Sie werden von der inneren Gewissheit erfüllt sein, dass er dieser Mensch ist, den Sie vielleicht immer schon gesucht haben. Der Ihr Leben radikal verändern wird, weil er Ihre verborgenen kreativen Kräfte erkennt, weil er Verständnis für Sie hat, weil er Ihre Bodenständigkeit liebt und nicht kritisiert. Weil er Sie fördert, Ihnen so viel gibt, was Ihnen niemand mehr nehmen kann.

Wer für Sie derzeit gefährlich werden kann: Die Lügner , die Sie mit schönen Worten umgarnen. Die Ihre gutmütige, verantwortungsvolle Art ausnutzen. Auch wenn es etwas hart klingen mag: Meiden Sie Menschen, die sich an Ihnen anlehnen wollen, die materielle Ansprüche stellen. Aber Sie fühlen es ohnehin, wer Ihnen nicht guttut.

