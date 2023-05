Verlieren Sie nicht den Glauben an sich selbst

Vertrauen, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit sind 2017 wichtiger denn je für die Hunde; nicht nur für Sie allein, sondern auch in Bezug auf Ihre Liebsten.

Im Jahr des Feuer-Hahns haben Sie nur wenig Verständnis dafür, wenn jemand nur an sich selbst und nicht an das Wohl seiner Mitmenschen denkt. Darum kommt für Sie eine Beziehung nur Menschen in Frage, die einfühlsam und zärtlich sind. Im Frühling kann es darum auch passieren, dass Sie sich von Ihrem Partner abwenden, wenn dieser keine Bereitschaft mehr dazu zeigt, Kompromisse zu schließen.

Singles sind bereit für eine neue Liebe. Vorausgesetzt der/die Erwählte ist ehrlich, offenbart seine wahren Absichten und hat einen liebevollen Charakter. Die Energie des Feuerelements werden Sie vor allem im Sommerpalast des roten Vogels spüren. Im Juni, Juli und September schenkt es Ihnen die Kraft für einen Neubeginn. Das gilt auch für die Liebe.

Im Job setzen Sie 2017 auf alles oder nichts. Sie geben Ihre Prinzipien nicht auf und verkaufen sich nicht unter Wert, nur um zu gefallen. Sie schätzen die Arbeit im Team, möchten nicht ganz allein kämpfen. Im September, Oktober und November haben Sie die Chance, Großes zu erreichen. In dieser Zeit haben Sie auch in Sachen Sport die größte Motivation.

Was sind Ihre Glücksbringer für diese Woche?