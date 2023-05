Ihr Aszendent: Die zweite Chance in Ihrem Leben

Das erste große Kreuz wird das Hauptkreuz oder auch das Kardinalkreuz genannt. Es besteht aus den Zeichen Widder, Krebs, Waage und Steinbock. Wer in einem dieser Zeichen seinen Aszendent hat, ist ein Herrschertyp, der immer und überall auf seine Art bestimmen will, ein Mensch der Tat, ein Mensch, der hohe berufliche Ziele erreichen will. Wenn Sie mit so einem Aszendenten liiert sind, dann klar, wer letztlich das sagen hat.

Das zweite Kreuz ist das so genannte fixe und besteht aus Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann. Diese Aszendenten gelten als besonders stur und beharrlich, fix eben, wie das Wort schon sagt. Sie wollen alles immer so belassen, wie es ist, und tun sich sehr schwer, wenn es um größere Veränderungen geht. Fixe Aszendenten trennen sich deshalb auch nur ganz schwer oder hängen zumindest innerlich noch sehr lange an ihrem Expartner. Sie sind eben die Menschen der Beständigkeit, manchmal aber auch des Eigensinns.

Das dritte Kreuz ist das bewegliche bzw. veränderliche und besteht aus den Zeichen Zwillinge, Jungfrau, Schütze und Fische. Wer seinen Aszendent in einem dieser Zeichen hat, ist grundsätzlich eben beweglich, das heißt, er kann sich leicht wechselnden Umständen anpassen und ist mehr oder weniger immer offen für Neues. Diese Aszendenten haben vor allem in Partnerschaften eher eine Neigung zum Nachgeben. Ihre Schwäche ist ihr Wankelmut, ihre Ruhelosigkeit und manchmal auch Ihre Unzuverlässigkeit.