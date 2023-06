Ihr Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 12. bis 18. Juni 2023

Mit dem Neumond die Ernährung umstellen

Die Woche geht mit einem Widder-Mond los und der ist bekannt, dass man während dieser Mondphase leichter Kopfschmerzen bekommt. An Stier-Tagen sollte man besonders darauf achten, was man isst, da man schneller zunimmt. Der Mond ist abnehmend und ein Entschlackungstag ist mit Brennnesseltee z. B. besonders effektiv. Wenn der Mond in den Zwillingen steht, dann können Menschen, die an Rheuma leiden, verstärkt Beschwerden bekommen.

Um die Beschwerden zu lindern, gibt es ein paar hilfreiche Hausmittel: Die Ernährung spielt eine wichtige Rolle bei Rheuma. Von Schweinefett, Fleisch, gepökelter und geräucherter Wurst sollte man Abstand nehmen. Auch Alkohol fördert die Entzündung im Körper. Kochen Sie mit entzündungshemmenden Lebensmitteln! Rheumatiker sollten als Mittel reichlich Omega-3-Fettsäuren verzehren. Empfehlenswert sind Fischöl, Soja-, Raps-, Walnuss- und Leinöl. Außerdem ist nicht nur eine Kältetherapie empfehlenswert, sondern auch Wärmebehandlungen; die entzündeten Gelenke werden dabei mit Kirsch-Kissen oder Fango-Packungen gewärmt. Das fördert die Durchblutung, regt den Stoffwechsel an und aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers. Mit dem Neumond am Sonntag gelingt es, sich unliebsame Gewohnheiten abzugewöhnen, wie z. B. das Rauchen, oder die Ernährung umzustellen.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt, Ärztin oder Apotheker*in.