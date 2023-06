Das Neumond-Horoskop ab 18. Juni 2023: Der Mond schenkt uns eine zweite Chance!

Lange genug ist Merkur, der Herrscher der Zwillinge, rückläufig durch den Stier gereist. Wenig ging voran, Projekte stockten, zwischenmenschliche Missverständnisse waren an der Tagesordnung.

Doch ab dem 11. Juni ist Merkur in seiner lebensfrohen Zwillinge-Heimat und sorgt gemeinsam mit der Sonne dafür, dass unser Stimmungsbarometer rapide steigt. Dazu steht die Sommersonnenwende an, der Höhepunkt der lichtesten und lebendigsten Jahreszeit. Diese letzte Dekade der Zwillinge-Periode bietet uns allen die Möglichkeit, dem Leben wieder mehr Leichtigkeit, Freude und Begeisterung abzugewinnen. Dabei werden wir auch von Venus im Löwen und einem sehr dynamischen Mars in genau diesem selbstbewussten Zeichen unterstützt.

Venus im Sextil mit einem wieder sehr kontaktfördernden Merkur bringt dann am Samstag, 17. Juni 2023, die Liebe in unser Leben zurück. Zuletzt haben wir uns ja oft das Alleinsein schöngeträumt, ganz nach dem Motto: Ich brauche niemanden, ich komme auch so ganz gut zurecht ... In Wahrheit haben wir uns aber nur in die Tasche gelogen. Jetzt endlich gehen unsere Liebesantennen wieder auf Empfang. Und was wir da hören, lässt unser Herz schneller schlagen, als es die Richtgeschwindigkeit erlaubt.

Flirt und Sommernachtsromantik sind angesagt. Wahre Liebe und tiefe Gefühle auch. Gefühle, die sogar in Routine erstarrte Beziehungen wieder aufleben lassen. Das Einzige, was wir tun müssen ist: Wir müssen diese Gefühle zulassen. Liebeschancen wollen genutzt werden. Ein Lächeln, das nicht erwidert wird, kommt so schnell nicht wieder.

Doch vom Ausblick auf einen verlockenden Liebessommer noch einmal zurück zum Ist-Zustand unseres Alltags. Wie schon erwähnt stehen da zunächst einige Herausforderungen an. Pluto steht seit dem 11. Juni wieder im Steinbock. Wir fühlen uns unter seinem Einfluss beinahe dazu gezwungen, Bilanz zu ziehen. Wir analysieren und machen uns ernsthafte Gedanken über unsere Zukunft. Alles muss auf den Prüfstand, die Beziehung, der Beruf, unsere Einstellung zum Leben. Weil Pluto keine Ausweichmanöver zulässt, werden wir jetzt auf alles ehrliche Antworten finden.