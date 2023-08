Ihr Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 28. August bis 3. September 2023

Wenn der Mond im Widder steht, dann sind aus astrologischer Sicht der Kopf, z. B. Migräne oder Kopfschmerzen, oder die Zähne zugeordnet.

Zähne gesund zu halten, wird gerade im hohen Alter immer schwieriger. Wer sich noch nicht mit dem Gedanken anfreunden möchte, einen Zahnersatz zu bekommen, der sollte diese Zahnpflegetipps beherzigen: Grundsätzlich sollte man zweimal am Tag die Zähne putzen. Die beste Zeit dafür ist morgens und abends nach den Mahlzeiten. Drei Minuten sollten es mindestens sein.

Dabei ist die richtige Putztechnik sehr wichtig, denn nur dann, wenn man die Zahnbürste richtig benutzt, kann man sich effektiv vor Karies und Zahnfleischentzündungen schützen. Zahnärzte empfehlen, dass man die Rot-Weiß-Technik verwendet. Das bedeutet, dass man immer vom Zahnfleisch zum Zahn putzt.

Süßes sollte selbst bei guter Zahnpflege nur in Maßen genossen werden. Süßigkeiten ohne Zucker sind meistens eine gute Alternative. Ebenso gut im Kampf gegen Karies können Kaugummis sein. Gerade dann, wenn man oft unterwegs ist und nicht die nötige Zeit hat, um Zähne zu putzen, sollte man sich zuckerfreie Kaugummis kaufen. Diese regen die Speichelproduktion an und können so vor Karies & Co. schützen. Auch Vorsorge ist wichtig, deswegen sollte man mindestens zweimal im Jahr eine Untersuchung beim Zahnarzt durchführen lassen.