Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 28. August 2023

Vorsicht – Rheumaschübe

Vermeiden Sie an Steinbock-Tagen die Überla­stung von Fuß- und Kniegelenken durch zu langes Stehen und Gehen. Überanstrengen Sie sich nicht beim Sport. Gefährdet sind besonders die Zeichen mit Steinbock-, Widder-, Krebs- und Waage-Energie. Heilende Bäder empfindet man als wohltuend. Auch die Haut freut sich jetzt über eine Extraportion Pflege. Impfungen aller Art sind an Steinbock-Tagen nur in Notfällen zu empfehlen. Zahnbehandlungen sind ebenso ungünstig. Außer­dem verstärkt der Mond die Schmerzen bei Gicht und Rheuma. Beugen Sie rechtzeitig vor.

Tipp des Tages:

Gesunde Ernährung tut Ihnen jetzt gut.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche