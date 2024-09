Ihr Gesundheitshoroskop für die Woche vom 9. bis 15. September 2024

Wenn der Mond im Schützen steht, dann kann es zu Rückenproblemen kommen, aber auch der Steinbock-Mond ist astrologisch den Gelenken zugeordnet, insbesondere den Kniegelenken. Mit diesen beiden Energien bekommt das Thema Rückenbeschwerden und Gelenke ein doppeltes Gewicht.

Denn das Saturn-Zeichen Steinbock ist aus astrologischer Sicht dem gesamten Knochengerüst und den Gelenken zugeordnet. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Sie auf sich achtgeben. Diese Tipps sind gut für Ihre Gelenke und den Rücken: Allgemein beugt eine bewusst aufrechte Haltung – gerade beim Sitzen – dem Verschleiß von Knochen und Gelenken vor und hilft, Schmerzen zu verhindern.

Wer seine Gelenke gesund erhalten will, sollte darauf achten, sich ausreichend zu bewegen. Für die Gesunderhaltung der Gelenke gilt, dass entzündlichen Prozessen wie rheumatoider Arthritis oder Arthrose vorgebeugt werden kann, indem bestimmte Lebensmittel nur in Maßen aufgenommen werden. Dazu zählen: Wurst, Fleisch, Eier, Sahne, Schmalz, Käse. Stattdessen sollte lieber auf Obst und Gemüse gesetzt werden. Auch Fisch ist in Maßen gesund. Kalziumreiche Ernährung hilft dazu, die Knochen gesund zu erhalten.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.