Mars im Skorpion ab dem 22.09.2025: Für 2 Sternzeichen bringt dieses Power-Duo enorme Vorteile!

Im astrologischen Kontext steht Mars für Mut, Stärke, Tatkraft und Macht. Er ist der Herrscherplanet des energiegeladenen Widders, und seine Position am Sternenhimmel prägt das Leben der Sternzeichen intensiv. Der rote Powerplanet beeinflusst, wie wir handeln, Hindernisse überwinden und Konflikte austragen. Trifft Mars auf den tiefgründigen und sinnlichen Skorpion, ergibt das eine spannungsgeladene und kraftvolle Kombination.

Die erotische Anziehungskraft steigt, und die Sexualität will frei ausgelebt werden. Mit der aktuellen Jungfrau-Venus, unter der so manchem Sternzeichen das Feuer in der Liebe fehlen könnte, ist das ein willkommener Energiewechsel. Die Tatkraft von Mars und die Hartnäckigkeit des Skorpions sind wohl der größte Pluspunkt. Was Sie sich wünschen, lässt sich mit mehr Disziplin und Leidenschaft erreichen.

Die eigene Meinung wird offen mitgeteilt, selbst unter dem Risiko, sich unbeliebt zu machen oder anzuecken. Skorpione haben nämlich im Gegensatz zum Sternzeichen Waage, in dem sich Mars zuletzt aufhielt, keine Angst vor Konfrontationen. Außerdem ist das Wasserzeichen auch für seine Tiefgründigkeit bekannt und setzt sich mit Tabuthemen auseinander. Verdrängte Ängste und innere Konflikte können dadurch unter der Oberfläche hervorbrechen, aber auch geheilt werden, wenn Sie sich diesen stellen.

Allerdings birgt Mars im Skorpion auch die Gefahr, rücksichtslos und egoistisch zu handeln. Skorpione kennen nämlich kein Pardon, wenn sie etwas erreichen wollen, und können dann auch mal zu unfairen Mitteln greifen. Sogar übertriebene Machtansprüche und gesteigerte Streitlust in Beziehungen sind nun möglich. Passen Sie auf, nicht einem ungesunden Kontrollzwang zu verfallen, und bleiben Sie in Ihrer Mitte. Die hitzigen Energien können auch zur Untreue verleiten, denn der Reiz des Verbotenen ist sehr groß. Wer seine Beziehung nicht gefährden möchte, sollte jetzt stark bleiben.

