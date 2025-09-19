Mars im Skorpion ab dem 22.09.2025: Für 2 Sternzeichen bringt dieses Power-Duo enorme Vorteile!
Mars im Skorpion sorgt für energievolle Monate, in denen vor allem zwei Sternzeichen eine Transformation erleben.
Am 22. September 2025 tritt Mars in den Skorpion ein. Dort bleibt er bis zum 4. November, wenn er in den Schützen weiterzieht. Am selben Tag erleben wir übrigens auch den Eintritt der Sonne in die Waage und damit die gleichzeitig stattfindende Herbst-Tagundnachtgleiche. Was für ein besonderer Tag! Wie sich die neue Mars-Energie auf Sie auswirkt und welche zwei Sternzeichen aufblühen, lesen Sie hier.
Mars im Skorpion: So spüren Sie diese kraftvolle Verbindung
Im astrologischen Kontext steht Mars für Mut, Stärke, Tatkraft und Macht. Er ist der Herrscherplanet des energiegeladenen Widders, und seine Position am Sternenhimmel prägt das Leben der Sternzeichen intensiv. Der rote Powerplanet beeinflusst, wie wir handeln, Hindernisse überwinden und Konflikte austragen. Trifft Mars auf den tiefgründigen und sinnlichen Skorpion, ergibt das eine spannungsgeladene und kraftvolle Kombination.
Die erotische Anziehungskraft steigt, und die Sexualität will frei ausgelebt werden. Mit der aktuellen Jungfrau-Venus, unter der so manchem Sternzeichen das Feuer in der Liebe fehlen könnte, ist das ein willkommener Energiewechsel. Die Tatkraft von Mars und die Hartnäckigkeit des Skorpions sind wohl der größte Pluspunkt. Was Sie sich wünschen, lässt sich mit mehr Disziplin und Leidenschaft erreichen.
Die eigene Meinung wird offen mitgeteilt, selbst unter dem Risiko, sich unbeliebt zu machen oder anzuecken. Skorpione haben nämlich im Gegensatz zum Sternzeichen Waage, in dem sich Mars zuletzt aufhielt, keine Angst vor Konfrontationen. Außerdem ist das Wasserzeichen auch für seine Tiefgründigkeit bekannt und setzt sich mit Tabuthemen auseinander. Verdrängte Ängste und innere Konflikte können dadurch unter der Oberfläche hervorbrechen, aber auch geheilt werden, wenn Sie sich diesen stellen.
Allerdings birgt Mars im Skorpion auch die Gefahr, rücksichtslos und egoistisch zu handeln. Skorpione kennen nämlich kein Pardon, wenn sie etwas erreichen wollen, und können dann auch mal zu unfairen Mitteln greifen. Sogar übertriebene Machtansprüche und gesteigerte Streitlust in Beziehungen sind nun möglich. Passen Sie auf, nicht einem ungesunden Kontrollzwang zu verfallen, und bleiben Sie in Ihrer Mitte. Die hitzigen Energien können auch zur Untreue verleiten, denn der Reiz des Verbotenen ist sehr groß. Wer seine Beziehung nicht gefährden möchte, sollte jetzt stark bleiben.
Skorpionen verleiht Mars Rückenwind
Lieber Skorpion, sind Ihre Bemühungen zuletzt ins Leere gelaufen oder hat es Ihnen an Tatkraft gefehlt? Dann fungiert Mars jetzt als Ihr persönlicher Kraftplanet und bringt neuen Schwung in Ihr Leben. Sie fühlen sich topfit, und wenn Sie sich schon länger mehr Bewegung oder eine Ernährungsumstellung wünschen, schaffen Sie das auch. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr und Ihre Gesundheit freut sich!
Auch im Job profitieren Skorpione von dieser neuen Power: Sie spielen Ihre Stärken geschickt aus und können auch Ihre finanzielle Situation verbessern. Sogar für eine Fortbildung oder den ersehnten Jobwechsel haben Sie die nötige Disziplin. Single-Skorpionen verschafft Mars Vorteile in der Liebe, denn Ihrer Anziehungskraft kann man sich nicht entziehen. Wen Sie schon länger im Auge haben, den sprechen Sie mutig an.
Fische schöpfen neuen Mut und stehen für sich ein
Fische neigen oftmals dazu, sich lange ihren Träumereien hinzugeben, bis sie echte Veränderungen anstoßen. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, dann machen Sie sich nun auf eine entscheidende Wende gefasst! Der Skorpion-Mars verleiht Ihnen neues Selbstvertrauen, und Sie werden dazu angetrieben, sich ambitionierter für Ihre Wünsche einzusetzen. Mit viel Fleiß arbeiten Sie an der Erfüllung Ihrer Träume, und erscheint Ihnen etwas ungerecht, dann stehen Sie mutig für sich selbst ein.
Trotz Ihrer natürlichen Sensibilität haben Sie jetzt auch keinerlei Scheu vor Diskussionen, wenn diese notwendig sind. Sie setzen gesunde Grenzen und können sich auch von Menschen lösen, die einen negativen Einfluss auf Sie ausüben. Das mag sich zunächst komisch anfühlen, tut Ihnen aber langfristig gut.
