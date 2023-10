Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 26. Oktober 2023

Heute vereinnahmen uns Mond und Pluto. Wir wachen mit dem Gefühl auf, dass ein wichtiger Tag vor uns liegt. Und das stimmt auch. Pluto fordert uns dazu auf, zu dem zu stehen, was wir tun, fühlen und sagen. Und damit wir das auch können, ist es wichtig, das Richtige zu tun, ein guter Mensch zu sein. Und es ist auch völlig okay, das jetzt schon zu hinterfragen, denn dieses Thema wird uns den Rest der Woche immer wieder beschäftigen. Andere mögen vielleicht denken, dass wir grübeln und düsteren Gedanken nachhängen. Doch dem ist gar nicht so. Wir setzen uns einfach mit uns selbst auseinander und das ist eben nicht immer so leicht.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de