Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 23. bis 29. Oktober 2023

"Ich vertraue auf die Kraft des Mondes."

Wir sollten versuchen, diese karmische Sternenwoche ganz bewusst und mit einem offenen Herzen zu erleben. Dadurch können wir viel lernen, ändern und besser machen. Die Sonne wandert zu Beginn der Woche in das Zauber-Sternzeichen Skorpion weiter und das hilft uns dabei, ein wenig zwischen den Zeilen zu lesen und zu erkennen, was andere – aber und vor allem auch wir selbst – brauchen.

Diese neue Achtsamkeit ist ganz wichtig, weil sie uns hilft, uns so zu sehen, wie wir wirklich sind, und wenn wir nicht mögen, wie wir sind, haben wir nun die große Chance, etwas zu ändern. Wenn am Dienstag Sonne und Saturn aufeinandertreffen, ist das obendrein ein Sortieren, Um- und Aufräumen und zwar weniger in den eigenen vier Wänden, sondern vielmehr in unserem Herzen.

Der Samstag ist dann der wichtigste Tag der Woche! Der Vollmond im Stier weckt den Sinn für alles Schöne und Wunderbare. Genuss steht ganz oben auf unserer To-do-Liste. Herrlich! Dann herrscht eine karmische, partielle Mondfinsternis, die uns einen Spiegel vorhält. Wir sehen hinein. Ungeschminkt, ehrlich und auch selbstkritisch. Und wir stellen uns die Fragen: Bin ich das wirklich? Will ich so sein? Was sagt mein Herz? Die Antworten auf diese Fragen geben uns neue Impulse, und mit Mars und Jupiter als Rückenstärkung sind wir mutig genug, um bewusst Änderungen vorzunehmen.

Am Sonntag verbindet sich Merkur mit Jupiter und Mars. Dann neigen wir ein wenig zur Rechthaberei und sind dabei so schlagfertig, dass man es tatsächlich vorzieht, uns nicht zu widersprechen. Aber ist das wirklich das, was wir wollen? Wir haben dazugelernt und behandeln die Menschen, die wir lieben, genauso wie wir uns das für uns selbst wünschen. Nämlich ehrlich und liebevoll.

