Der direktläufige Merkur ab dem 7. April 2025 bringt 3 Sternzeichen einen energievollen Wendepunkt!

Merkurs erste rückläufige Phase in diesem Jahr startete am 15. März 2025 und findet am 7. April endlich ihr ersehntes Ende. Der Kommunikationsplanet sorgte erst im Widder und ab dem 30. März dann in den Fischen für zahlreiche Turbulenzen. Glücklicherweise kehrt mit seiner direktläufigen Phase endlich wieder mehr Ruhe ein und wir können von seinen aus den Fischen wirkenden Kräften ungestört profitieren.

Zumindest bis zum 16. April, wenn Merkur dann noch einmal zurück in den Widder wechselt und sein Einfluss auf uns sich deutlich verändert. Der nächste rückläufige Merkur erwartet uns dann übrigens bereits am 18. Juli im Sternzeichen Löwe.

Doch welche Sternzeichen spüren es nun direkt, wenn Merkur wieder vorwärts läuft, und was sind die Vorteile?