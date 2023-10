Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 29. Oktober 2023

Nach diesem spannenden Samstag, wird der Sonntag nicht weniger aufregend. Merkur verbindet sich mit Jupiter und Mars, was recht explosive, aber wichtige Gespräche bedeutet. Wir stehen hinter dem, was wir sagen, aber ohne anderen unsere Meinung aufzudrängen. Der Mond verbindet sich nacheinander mit Jupiter, Merkur und Mars und damit haben wir Spaß an unseren Hobbys. Wir genießen auch die Gesellschaft von unseren Lieblingsmenschen und atmen in der Natur durch. Was für eine Woche! Aber sie ist geschafft!

