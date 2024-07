Ihr Mantra des Tages für Montag: 15. Juli 2024

Wir starten in einen explosiven Montag, wenn Mars und Uranus ihre Kräfte vereinen. Da kommt einiges auf uns zu! Schönes, Aufregendes und auch weniger Schönes. Egal, womit wir konfrontiert werden – wir hören auf unser Bauchgefühl und auf unser Herz. Denn das weiß ganz oft schon vor unserem Verstand, was wirklich gut für uns ist und was nicht. Wir spüren, dass es an der Zeit ist, wieder mehr Richtung Zukunft zu gehen und nicht mehr weiter auf der Stelle zu treten. Darum fassen wir unseren Mut zusammen und arbeiten aktiv daran, unsere Träume zu verwirklichen. Sei es, die Liebe zu finden, gesund zu werden oder den Job zu wechseln.

