Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 16. Juli 2024

Schon frühmorgens fordern uns Mond und Saturn auf, Ordnung zu schaffen. Und zwar nicht unbedingt in unserer Umgebung, sondern viel mehr in unserem Herzen. Mit dem Mond-Quadrat-Merkur kommt es vormittags zu Unstimmigkeiten und Spannungen. Besonders beruflich kann das recht aufreibend sein. Aber auch, wenn wir am Strand liegen und Streit mit unserem Schatz haben, verdirbt das den eigentlich guten Tag. Das Mond-Trigon-Sonne umarmt uns dann abends und sorgt für Harmonie – und die lassen wir uns dann auch von nichts und niemanden mehr nehmen.

Lesen Sie auch: Diese 3 Sternzeichen haben im Sommer 2024 die allerschönsten Liebessterne!

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de