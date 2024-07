Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 15. bis 21. Juli 2024

"Ich nutze die kraftvollen Verbindungen des Universums!"

Diese Juliwoche steckt voller aufregender Möglichkeiten und wir gehen auch mit ganz viel Energie schon in den Montag. Da gehen Sonne, Mars und Uranus eine kraftvolle Verbindungen ein, die inmitten des sommerlichen Glanzes und der warmen Sonnenstrahlen so richtig anschieben. Es steht eine Zeit des Neubeginns an, die Zeit unserer zweiten Chance! Wagen wir doch diesen Neubeginn, stürzen wir uns mutig in ein neues Lebensabenteuer! Die Sonne gibt uns dafür das nötige Selbstvertrauen, Mars die Kraft und den Rückhalt und Uranus zeigt uns die verlockenden Ziele, die wir erreichen können. Wir sind jetzt auch von Menschen umgeben, die uns unterstützen und es gut mit uns meinen. Selbst die, mit denen wir immer wieder unsere Probleme hatten, zeigen sich plötzlich versöhnlich und kooperativ. Nutzen wir diese Chance, gehen wir auf diese Menschen zu, denn jetzt fällt es uns auch leicht, den ersten Schritt zu machen.

Dabei hilft das Mars-Neptun-Sextil am Samstag ganz gut. Wir spüren genau, wer es wirklich ehrlich mit uns meint und wem wir vertrauen können – egal, was in der Vergangenheit war. Diese Erkenntnis berührt unser Herz und öffnet es wie eine Muschel, die lange verschlossen im Meer lag und nun eine wertvolle Perle preisgibt.

Der wohl anstrengendste Tag der Woche wird der Sonntag. Da sorgen Mond und Mars für viel Aufregung. Zum einen bringt Mars in den Zwillingen gute und weniger gute Überraschungen, auf die wir flexibel reagieren sollten. Wir denken daran, dass wir nicht immer im Recht sind. Zudem steht der Vollmond im Steinbock und erinnert uns mit sanfter Nachdrücklichkeit, unsere Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Klicken Sie sich im Anschluss durch die Galerie zum jeweiligen Mantra für jeden Tag der aktuellen Woche vom 15. bis 21. Juli 2024.