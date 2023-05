Ihr persönlicher Geld-Kalender 2013

An welchen Tagen läuft es 2013 in Sachen Geld besonders gut? Und an welchen überhaupt nicht? Im großen Geld-Kalender 2013 finden Sie es heraus!

Sie stehen vor einem guten Jahr. Gefühle sprechen nicht gegen das Geld, auch wenn sie manchmal unseren gesunden Menschenverstand etwas verwirren. Aber das Mondjahr 2013 lässt nicht nur unser Mitgefühl und unsere Sehnsucht nach Nähe wach werden – sondern auch die Intuition und das Bauchgefühl.

Und das bedeutet für Sie in Sachen Geld: Wer seinen klaren Verstand, das kluge Merkur- Talent mit seinem Gespür verbinden kann, wird das meiste Geld kassieren.

Im Geld-Kalender 2013 lesen Sie, wann Ihnen persönlich der kosmische Finanzberater Merkur die besten finanziellen Chancen bietet. Wenn Sie nun diese Möglichkeiten nutzen, und eine ganz neue Taktik im Beruf in die Tat umsetzen, sollten Sie auch auf Ihr Bauchgefühl hören. Das Ihnen zum Beispiel sagt, wie Sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollen, ganz individuell verhalten sollen, um noch mehr Erfolg zu haben.

Ihren ganz persönlichen Geld-Kalender 2013 finden Sie hier...