Ihr persönliches Glückshoroskop ab dem 15. März 2012

Gute Neuigkeiten: Die Sterne stehen so günstig wie nie zuvor! Und das bedeutet für Sie: Jetzt gelingt Ihnen einfach alles - egal, ob im Job, in der Liebe oder beim Geld...

Jetzt beginnt eine echte Glücksphase ! Wir schaffen, was wir uns bisher nicht zugetraut haben. Wir haben Glück - in der Liebe, im Job und beim Geld. Wie genau das funktioniert, erklären wir Ihnen im großen Glückshoroskop.

Der Grund: Am 15. März, wird Venus von Glücksgott Jupiter umarmt. Außerdem stehen die beiden im beflügelnden Trigon zu Pluto und zum Mars. Aber das ist nicht alles. Auch Jupiter und der Mars verbünden sich mit dem geheimnisvollen, machtvollen Pluto in einem Trigon. Und am Ende leuchtet dieses Dreieck, diese kosmische Pyramide des Glücks , das die Erde behütet.

Und das bedeutet für Sie: Sie finden Ihren Traumpartner , Sie können endlich all Ihre Probleme lösen und sogar in Sachen Geld dürfen Sie auf ein kleines Wunder hoffen. Mehr dazu lesen Sie jetzt in Ihrem ganz persönlichen Glückshoroskop!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Glückshoroskop!