Jede Woche stellen wir Ihnen das Mantra des Tages vor und diese Galerie erfreut sich großer Beliebtheit. Mit dem Mantra fassen wir die wichtigsten Aussagen, die die Sterne zulassen, zusammen - so dass Sie sich mit einem einfachen Satz in Erinnerung rufen können, worauf Sie achten sollten.

So möchten wir das jetzt auch für das Jahr 2017 machen. Ihr Mantra kann Ihnen dabei helfen, gut durch das Mars-Jahr zu kommen.

Anders als beim beliebten Mantra des Tages, gehen wir hier aber nach Sternzeichen vor, nicht nach Tagen, Wochen oder Monaten. So hat jedes Sternzeichen sein ganz persönliches Mantra für das komplette Jahr 2017.

Sie möchten immer an Ihr Mantra 2017 denken? Schreiben Sie es sich doch auf einen Zettel, den Sie immer bei sich tragen. In Ihrer Brieftasche zum Beispiel. So ist Ihr Mantra immer bei Ihnen und erinnert Sie an den guten Rat, den die Sterne für das Jahr 2017 an Sie haben.

Im großen Special finden Sie alle detaillierten Horoskope 2017...