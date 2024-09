Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 23. bis 29. September 2024

In der Woche vom 23. bis 29. September bewegt sich der Mond in die Richtung der Neumondphase am 2. Oktober, was bedeutet, dass wir uns in einer Phase des Loslassens und der Reflexion befinden. Diese Woche ist geprägt von einem abnehmenden Mond, der uns dazu einlädt, Dinge die uns belasten, hinter uns zu lassen und innerlich aufzuräumen.

Zu Beginn der Woche steht der Mond in den Zwillingen, was den Blick auf Kommunikation und Austausch lenkt. Es ist eine gute Zeit, um alte Missverständnisse aufzuklären und Klarheit zu schaffen. Diese Woche lädt uns ein, Ballast abzuwerfen, emotionale Harmonie zu suchen und uns auf die Neumond-Energie vorzubereiten, die uns bald frischen Wind für Neuanfänge bringt.