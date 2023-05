Ist Karma mein Schicksal?

Ganz so schlimm ist es dann doch nicht. Natürlich werden wir in bestimmte Lebensumstände hineingeboren, daran lässt sich nichts rütteln. Und natürlich existiert ein Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung.

Wer jahrelang zum Beispiel Steuern hinterzieht, muss nicht von Karma oder Schicksal sprechen, wenn die Sache irgendwann mal auffliegt und er/sie gehörige Schwierigkeiten bekommt. Und wer immer nur auf den eigenen Vorteil achtet, die Kollegen wegen jeder Kleinigkeit hinhängt, um beim Chef gut dazustehen, muss sich nicht wundern, dass ihm keiner beispringt, wenn er selbst mal in Schwierigkeiten ist.

Beim Karma geht es aber gar nicht so sehr um Vergeltung oder gar Rache. Es geht eher um Ausgleich. Bleiben wir beim unbeliebten Kollegen: Wenn er da so einsam und allein um seinen Job kämpft, geht ihm vielleicht ein Licht auf, wie egoistisch sein Handeln war. Und er kann sich eines Besseren besinnen.

Vielleicht führt er Gespräche mit den Kollegen, denen er so übel mitgespielt hat. Vielleicht entschuldigt er sich, macht es in irgendeiner Form wieder gut oder erklärt zumindest die Gründe, warum er so gehandelt hat – finanzielle Probleme und die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, zum Beispiel. Dann hätte derjenige das schlechte Karma diesen Menschen gegenüber wieder aufgelöst.

Ja, das ist möglich, man kann es auflösen, wie gesagt, beim Karma geht es eigentlich in erster Linie um einen Ausgleich, nicht um eine düstere Drohung oder gar um eine Verurteilung. Wie heißt die goldene Regel? „Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem andern zu.“ Wer sich daran hält, sollte eigentlich gut gerüstet sein beim Vermeiden negativer Karmapunkte.

In dieser Woche erscheint am Himmel der Vollmond im Zeichen der Fische. Das ist ein günstiger Zeitpunkt, um sich einmal seine eigenen Gedanken darüber zu machen, man sieht die Dinge plötzlich in einem größeren Zusammenhang. Gibt es Ereignisse in Ihrem Leben, die Sie auf gutes oder schlechtes Karma zurückführen würden? Gibt es so etwas wie ein Familien-Karma, gibt es gar ein kollektives Karma? Die Vollmond-Energien helfen Ihnen, den Schleier zu heben.