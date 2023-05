Jahreszahl 5

Ein 5er-Jahr bringt Veränderungen und Abwechslung - aufregend!

Ob Hochzeit, Familienzuwachs oder auch ein Umzug in eine andere Stadt - es ist alles möglich. Weg mit dem Alten, her mit dem Neuen - niemals fiel es Ihnen leichter, sich von altem Ballast zu lösen.

Jedoch macht sich auch eine starke Nervosität in Ihnen breit - Sie wirken etwas Ruhelos.

Leben Sie das am besten in Ihrer Freizeit aus. Gestalten Sie sie so aktiv wie möglich. Gehen Sie raus, treffen SIe neue Leute, treiben Sie Sport! Oder wie wäre es zum Beispiel mit Ferien in einem fernen Land? Sie lernen eine fremde Kultur kennen und profitieren von den gemachten Erfahrungen. Hauptsache etwas Konstruktives kommt dabei heraus und Sie driften nicht zu sehr ab.

Prinzipiell sollten Sie neue Gedanken aber zulassen und sich ruhig auch mal in philosophische oder wissenschaftliche Themen einlesen. Dieses Jahr wird obendrein Ihre Spontaneität gefördert. Hüten Sie sich aber davor, leichtfertige Versprechen abzugeben.

