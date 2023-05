Jupiter-Horoskop: Eine magische Woche beginnt

Jupiter beschert uns jetzt eine magische Woche. Was Sie tun müssen, um Ihre Chance zu nutzen, verraten wir Ihnen im Horoskop!

Es musste ja einmal besser werden, nachdem uns in den letzten Wochen vieles sehr schwer fiel. Jupiter erfüllt Sie mit seinen wertvollsten Geschenken wie Begeisterung und Glauben an die eigene Kraft. Mit seiner Kraft wachsen Sie über sich hinaus.

Die Glücksphase beginnt schon am Dienstag, den 25. Februar. Venus verbindet sich im positiven, aufbauenden Sextil mit Saturn. Das wirkt sich auf Beziehungen aus – Paare rücken zusammen.

Das positive Klima erreicht am Samstag, den 1. März, seinen Höhepunkt, wenn sich die Sonne im beflügelnden Trigon mit Jupiter verbindet. Jetzt regiert der Herr des Glücks! Gleichzeitig geht der Neumond in den tiefen, mystischen, auch liebevollen Fischen auf.

Damit stehen Sie vor einem Neubeginn. Alles kann sich jetzt zum Guten wenden. Was Sie in dieser magischen Woche tun müssen, um Ihre Chance zu nutzen, verraten wir Ihnen in diesem Horoskop!