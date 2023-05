Können die Sterne reich machen?

Naja, vielleicht nicht immer reich, aber die Sterne helfen einem durchaus in finanziellen und geschäftlichen Dingen. Genauer gesagt zeigen einem die aktuellen Konstellationen, wann der Zeitpunkt reif ist, um etwas Neues zu beginnen, wann man verstärkt auf lukrative Chancen achten sollte, wann es sich lohnt, ein Los zu kaufen oder, anders herum, wann man lieber mal mit der Gehaltsverhandlung wartet oder sich bei spekulativen Geschäften und Investmentmöglichkeiten zurückhält.

Das mag aus einem Tellerwäscher vielleicht nicht gleich einen Millionär machen, aber mit diesen Informationen ist einem ja auch schon geholfen. Greifen wir mal ein Beispiel heraus, das jeder kennt: Bei einigen Merkur- bzw. Jupiter-Aspekten ist es sinnvoll, das Budget im Auge zu behalten und einen eisernen Sparkurs zu fahren.

Darüber kann man sich natürlich hinwegsetzen, wir sind ja schließlich freie Menschen. Aber man braucht sich dann auch nicht zu wundern, wenn plötzlich alles teurer wird, als es ursprünglich abgemacht war oder wenn eine überraschende Nachzahlung ins Haus geflattert kommt, die ein kräftiges Minus auf dem Konto verursacht.

In dieser Woche vereinen sich Merkur und Venus im Zeichen Jungfrau. Wer von seinen persönlichen Horoskop-Faktoren her dazu in Resonanz tritt, wird die Wirkung spüren, das gilt aber auch für die Erdzeichen wie Stier, Jungfrau und Steinbock und die Wasserzeichen, wie Krebs, Skorpion und Fische.

Dieser Aspekt ermöglicht solide finanzielle Planungen, vielleicht errechnet man sich einen Preisnachlass oder Steuervorteil. Der eine oder andere beweist Spürsinn für vielversprechende Angebote, andere wiederum finden die richtigen Worte, um dem Chef eine Gehaltserhöhung abzuringen oder dem Finanzbeamten plausible Erklärungen für die Buchhaltung zu liefern.

Dabei geht es nicht unbedingt immer um hohe Summen, aber Kleinvieh macht bekanntlich auch Mist. Noch eine Konstellation steht in dieser Woche an: Merkur vereint sich in Konjunktion mit Jupiter. Auch das ist günstig für finanzielle und geschäftliche Dinge, allerdings befindet sich Merkur da schon im Rückwärtskurs. Gut, um Reklamationen durchzuboxen oder um ehemalige Kunden zurückzugewinnen. Wer Bescheid weiß, kann also auch daraus seinen Nutzen ziehen.