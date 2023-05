Liebeszauber: Das magische Farb-Ritual

Weihnachten ist das Fest der Liebe! Wir haben das magische Farb-Ritual für Sie, ein Liebeszauber für alle, die sich zu Weihnachten Liebe wünschen...

Weihnachten – es ist das Fest der Liebe . Der perfekte Zeitpunkt also für einen Liebeszauber!

Am Dienstag vor Weihnachten wechselt Venus in den Wassermann und aus Freundschaft kann nun Liebe werden. Unter anderem verbindet sich diese Venus mit Uranus im harmonischen Sextil. Dieser Aspekt verspricht Liebe, die Liebe auf den ersten Blick, da der Liebeszauber sich nun perfekt entfalten kann.

Vielleicht sind Sie schon lange ohne Partner und jetzt kurz vor dem heiligen Fest begegnet Ihnen in einer romantischen, verschneiten Winternacht am Weihnachtsmarkt die große Liebe . Auch Sonne und Jupiter sind aktiv, sie ermöglichen zerstrittenen Paaren die Versöhnung.

Besonders hervorzuheben ist aber der Neumond, der am Heiligen Abend um 19.07 Uhr exakt ist. Er sorgt für inneren Frieden. Ein besonderer Liebeszauber breitet sich aus, erfüllt alle Herzen. Wir können sie spüren, die Liebe.

Die Woche vor Weihnachten eignet sich hervorragend für Liebeszauber-Rituale. Wir bringen Ihnen diesmal magische Farb-Ritual näher. Durch die Energie der Weihnachtszeit wird die Wirkung von diesem Liebeszauber verstärkt.

Und so funktioniert der Liebeszauber vom magischen Farbritual:

Bis einschließlich Samstag, also Heiligabend, tragen Sie jeden Tag eine bestimmte Ritual-Farbe. Es kann ein Kleidungsstück, ein Schal, eine Haarspange oder ein Schmuckstück sein. Wir verraten Ihnen, welche Ritual-Farbe Sie an welchem Tag tragen sollten und was diese bewirkt. Außerdem zeigen wir Ihnen tolle Accessoires in den entsprechenden Ritual-Farben. Lassen Sie sich inspirieren...